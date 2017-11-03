Основные вопросы - дороги и ЖКХ. В Мурманске прошло заседание правительства региона

Сколько километров дорог отремонтировали в Мурманской области за лето, и почему 2017 год может стать рекордным по количеству обращений граждан в госжилинспекцию региона? Сегодня в Мурманске состоялось очередное заседание правительства. Марина Ковтун, которая сейчас находится в командировке в Москве, впервые провела его в режиме видеоконференцсвязи.

«В заседании правительства принимают участие главы муниципальных образований и администраций муниципалитетов области».



Сегодня на повестке дня шесть вопросов и первый из них - отчет о деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Сейчас органы госжилнадзора охватывают практически все вопросы управления многоквартирными домами. И все чаще ГЖИ выступает в роли арбитра в решении спорных вопросов между жильцами и управляющими компаниями. За этот год недобросовестным «управляшкам» выставлено почти 8 миллионов штрафов.



По словам главы ведомства Алены Кузнецовой, благодаря работе ГЖИ уменьшились нарушения управляющих компаний при передаче документации, оперативней решаются проблемы с подачей отопления, удалось избавиться от двойных квитанций. В целом, ведомство стало более открытым, о чем свидетельствуют более 10 тысяч обращений от граждан за 9 месяцев этого года.



Марина Ковтун поручила госжилинспекции уделить особое внимание работе с органами муниципального жилищного контроля, с обращениями жителей, а также жестче действовать в отношении управляющих компаний, вплоть до лишения лицензий.



«За 9 месяцев года на федеральные автодороги направлены средства в размере 4,5 миллиарда рублей».

Вторая тема заседания - это итоги летней ремонтной кампании на дорогах области. Всего за эти месяцы отремонтировали порядка 130 километров региональных дорог. Однако, по словам министра транспорта Дмитрия Соснина, этого не достаточно.



Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Региональная дорожная сеть на 65 процентов не соответствует нормативным требованиям из-за недостаточного финансирования, тем не менее, нам удалось выполнить ремонты на 18 объектах. Ведем работы по обустройству барьерного заграждения, по обустройству наружного освещения».



Еще за это лето капитально отремонтировали асфальтобетонное покрытие автоподъезда к Териберке, начаты работы по ремонту дороги Умба-Варзуга. Также в этом году из регионального бюджета выделили 280 млн субсидий 20 муниципалитетам. Им удалось привести в порядок 64 объекта, в частности начались ремонты аварийных мостов в Колвице и Североморске-3, а в Кировске появилась новая дорожная развязка.



Глава региона Марина Ковтун отметила, что изменения к лучшему есть, но всегда хочется большего. Жалоб становится меньше, а это уже показатель.