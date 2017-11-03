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Полное видео программы «Новости»

20:0003 ноября 2017Просмотров: 90

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 3 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Память легендарного советского разведчика почтили сегодня ветераны ФСБ. Памятный венок отправили в Баренцево море.

Коммуналка, медицина и дороги - в Мурманске на заседании правительства региона подвели итоги работы.

Поможет ли проект «Арктический доктор» решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе? Мурманские политики и чиновники высказали свое мнение.

Оценка «отлично» за знания о родной стране. Большой этнографический диктант написали сегодня в Мурманской области.

Столетняя именинница. Мурманчанка Мария Берсенева отметила вековой юбилей.

Ломать - не строить! Мурманские вандалы снова прошлись по берегу Семеновского озера.

Две недели прошло, а вода всё течет… Кто спасёт мурманчан от потопа?

60 лет на связи! Мурманский ОРТПЦ отмечает свой юбилей и принимает поздравления.

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