Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 3 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Память легендарного советского разведчика почтили сегодня ветераны ФСБ. Памятный венок отправили в Баренцево море.



Коммуналка, медицина и дороги - в Мурманске на заседании правительства региона подвели итоги работы.



Поможет ли проект «Арктический доктор» решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе? Мурманские политики и чиновники высказали свое мнение.



Оценка «отлично» за знания о родной стране. Большой этнографический диктант написали сегодня в Мурманской области.



Столетняя именинница. Мурманчанка Мария Берсенева отметила вековой юбилей.

Ломать - не строить! Мурманские вандалы снова прошлись по берегу Семеновского озера.



Две недели прошло, а вода всё течет… Кто спасёт мурманчан от потопа?



60 лет на связи! Мурманский ОРТПЦ отмечает свой юбилей и принимает поздравления.

