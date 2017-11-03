Столетняя именинница. Мурманчанка Мария Берсенева отметила вековой юбилей

В столице Заполярья поздравляли мурманчанку, которая отметила свой вековой юбилей. Зовут ее Мария Михайловна Берсенева.

Мария Михайловна родилась в 1917 году в Вологодской области. Всю жизнь она учила детей. Даже в годы Великой Отечественной войны. В Мурманск приехала в 1960-м, работала воспитателем и учителем начальных классов, а в 1973 году вышла на пенсию.



Мария Михайловна Берсенева: «Все было, но мы служили, не сидели сложа руки, есть надо, жить надо, все нормально…»



Все годы Мария Михайловна упорно работала, о чем свидетельствуют множество наград. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Медаль материнства», значок «Отличник народного просвещения» и теперь у нее появилась еще одна.



С днем рожденья именинницу поздравили мурманские депутаты и городской совет ветеранов. Свой вековой юбилей Мария Берсенева отметит в кругу семьи.