16+
N-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Баренцевом море почтят память легендарного разведчика-нелегала

20:1203 ноября 2017Просмотров: 53

Память легендарного разведчика-нелегала Артура Дейча сегодня почтили мурманские ветераны ФСБ. Они передали памятный венок на борт судна, которое спустит его на воду в Баренцевом море, в месте гибели гения советской разведки.

Более полувека, до 90-х годов секретные архивы КГБ хранили тайну советского разведчика-нелегала, гордости Советской разведки. Больше всего он известен как создатель «Кембриджской пятёрки». Группы разведчиков, члены которой в 40-е годы работали в самых секретных ведомствах. Во время войны Британия захватила немецкую шифровальную машину «Энигма». Вот только секретными данными, полученными с её помощью, с СССР не делилась. И только действия советских разведчиков помогли заполучить информацию, которая позволила предугадать Курскую дугу.

Геннадий Гурылев, генерал-майор запаса ФСБ, председатель совета некоммерческого фонда «ЩИТ»: «Сосредоточить тысячи танков в том месте, где немцы собирались произвести эту битву и переломить ход событий войны. Это практически поражение Германии после Сталинграда, и она уже не могла оправиться. Это тысячи, миллионы спасенных жизней».

Артур Дейч погиб, возвращаясь на родину на одном из кораблей в составе знаменитого конвоя PQ-17. В водах Баренцева моря немецкий крейсер потопил корабль «Донбасс», на котором находился разведчик-нелегал. Сегодня туда отправляется судно «Петроградский». На его борт подняли венок, чтобы почтить память Артура Дейча.

Игорь Марченков, капитан судна «Петроградский»: «Возложение будет 7 ноября, в день гибели судна. Точное место, где затонуло судно, неизвестно. Это район островов Новая земля. Это необходимо в первую очередь для памяти, чтобы помнили, не забывали солдат, офицеров, разведчиков, партизан».

Ветераны ФСБ не только отдают дань уважения тем разведчикам-нелегалам, кто ушел из жизни. Они гордятся теми солдатами невидимого фронта, кто и сегодня вдали от Родины защищает ее интересы, как гласит девиз нелегальной разведки, «без права на славу, во славу державы».

Реклама
Читайте также
В Баренцевом море пропал матросОсновные вопросы - дороги и ЖКХ. В Мурманске прошло заседание правительства регионаПрезидент Владимир Путин пообещал поддержать проект «Арктический доктор»В адрес губернатора Марины Ковтун и жителей Мурманской области поступают поздравления с Днём народного единства
В Мурманской области «Большой этнографический диктант» написали 789 человекВ Мурманской области не хватает специалистов в области науки и образования4 ноября в Мурманском областном художественном музее пройдет «Ночь искусств»В Заполярном нетрезвые подростки избили прохожегоЖителя Умбы поймали с поддельным полисом ОСАГО4 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится «Ночь искусств»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс