В Баренцевом море почтят память легендарного разведчика-нелегала

Память легендарного разведчика-нелегала Артура Дейча сегодня почтили мурманские ветераны ФСБ. Они передали памятный венок на борт судна, которое спустит его на воду в Баренцевом море, в месте гибели гения советской разведки.

Более полувека, до 90-х годов секретные архивы КГБ хранили тайну советского разведчика-нелегала, гордости Советской разведки. Больше всего он известен как создатель «Кембриджской пятёрки». Группы разведчиков, члены которой в 40-е годы работали в самых секретных ведомствах. Во время войны Британия захватила немецкую шифровальную машину «Энигма». Вот только секретными данными, полученными с её помощью, с СССР не делилась. И только действия советских разведчиков помогли заполучить информацию, которая позволила предугадать Курскую дугу.



Геннадий Гурылев, генерал-майор запаса ФСБ, председатель совета некоммерческого фонда «ЩИТ»: «Сосредоточить тысячи танков в том месте, где немцы собирались произвести эту битву и переломить ход событий войны. Это практически поражение Германии после Сталинграда, и она уже не могла оправиться. Это тысячи, миллионы спасенных жизней».



Артур Дейч погиб, возвращаясь на родину на одном из кораблей в составе знаменитого конвоя PQ-17. В водах Баренцева моря немецкий крейсер потопил корабль «Донбасс», на котором находился разведчик-нелегал. Сегодня туда отправляется судно «Петроградский». На его борт подняли венок, чтобы почтить память Артура Дейча.



Игорь Марченков, капитан судна «Петроградский»: «Возложение будет 7 ноября, в день гибели судна. Точное место, где затонуло судно, неизвестно. Это район островов Новая земля. Это необходимо в первую очередь для памяти, чтобы помнили, не забывали солдат, офицеров, разведчиков, партизан».



Ветераны ФСБ не только отдают дань уважения тем разведчикам-нелегалам, кто ушел из жизни. Они гордятся теми солдатами невидимого фронта, кто и сегодня вдали от Родины защищает ее интересы, как гласит девиз нелегальной разведки, «без права на славу, во славу державы».