Билеты на плацкарт должны стать доступны до 17 ноября

На данный момент жители нашей страны, в том числе, и Мурманской области, не могут купить билеты в плацкартный вагон на даты с 1 января. И тем, кто привык заблаговременно бронировать места, приходится или смириться и ждать, или оплачивать поездку в купе или СВ.

Кстати, к концу январских каникул билеты на поезд расходятся как горячие пирожки – студенты, приехавшие с учёбы домой, люди, решившие навестить родственников в других регионах – всем нужно вернуться обратно. А потому покупать заветную «путёвку домой» они предпочитают в момент выкладки этих самых билетов на сайт – то есть в 8 утра, за 60 суток до поездки. За два месяца приобретать билеты стало возможным с начала декабря, раньше они становились доступными за 45 суток до поездки.

Почему же нет билетов на плацкарт? Дело в том, что «АО "Федеральная пассажирская компания" (осуществляет перевозки пассажиров в дальнем следовании) ожидает решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие», - сообщает сайт РЖД.

Установить тарифы должна Федеральная антимонопольная служба. Которая, к слову, настаивает на том, чтобы снизить цены на перевозки на 10%. А вот РЖД, наоборот, выступает за увеличение тарифов на 3,9%.

Конфликт должен разрешиться до 17 ноября, напоминает Минтранс. С этой даты продажи билетов должны быть восстановлены.

Кстати, сейчас самый дешёвая поездка железнодорожным транспортом от Мурманска до Санкт-Петербурга обойдётся пассажиру в 1371 рубль. Однако, начиная со второй половины декабря билета, дешевле 2400 рублей не найти.

До столицы Россиииз Мурманска сейчас можно добраться за 1746, но со второй половины декабря ценник резко взлетает до 3-х с лишним тысяч рублей.