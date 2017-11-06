В Мурманске в ходе погони задержан нетрезвый водитель

5 ноября, около 22.00 в районе ул. Рогозерской водитель автомобиля «Форд» не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства и продолжил движение.

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД начали преследование автомобиля нарушителя. В районе д. 14 на Северном проезде преследуемый автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, въехал в отбойник, однако, несмотря на это, продолжил движение. В районе д. 24 по ул. Седова автомобиль «Форд» столкнулся с припаркованным автомобилем «Ауди» и был заблокирован двумя автомобилями дорожной полиции, в связи с чем продолжить движение не смог.

По внешним признакам водитель иномарки находился в нетрезвом виде, однако на месте задержания пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался, в связи с чем был доставлен в медучреждение, где состояние опьянения было подтверждено.

По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Мурманск ДТП ЧП