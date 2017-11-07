100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции

Сегодня в Мурманске у памятника Ленину состоялся торжественный митинг. И возложение цветов. Сторонники коммунистической идеологии говорили и о значении революции. И о дне сегодняшнем. Вот как это было.

Свой главный праздник коммунисты Мурманска встречают сегодня не так масштабно, как привыкли. Традиционное шествие по проспекту Ленина городские власти им не разрешили - посчитав, что не стоит создавать автомобильные пробки в рабочий день. Предложили организаторам пройти по тротуарам, но это коммунистов не устроило. Поэтому было принято решение просто собраться у памятника Ленину.

Татьяна Ковалева: «Коммунисты ушли от народа совсем далеко, я имею в виду коммунисты, которые у нас наверху, которые правят нами, народом. Они совсем, ну как сказать, народ отошел на второй план. Такое ощущение, что народ сам по себе, коммунисты наверху сами по себе».

С 1978 года Татьяна с мужем военным переехали на Север, жили в закрытом гарнизоне. К празднику - рассказывает - тогда готовились гораздо серьезней.

Татьяна Ковалева: «Мы за неделю готовились к этому празднику. У меня дети не спали, с ночи надували шарики. Может, помните такой, на деревянной палочке были флажки такие, матерчатые, красные. Мы их заранее утюжили, гладили, надували шары, всё за неделю! Ну и конечно застолье готовилось за неделю».

Поздравительные и агитационные речи звучали сегодня от представителей партии, ветеранов. Троекратным «Ура» встречалось каждое поздравление. Говорилось о многом. Вспоминали партийные достижения, говорили и о будущем.

Юрий Осипенко: «К сожалению, мало молодежи. Вот это вот единственный минус, который я вижу. В основном, видите, ходят люди возрастные, как я. Молодежи мало. Поэтому здесь похвастаться нечем».

Молодежь на митинге мы всё же отыскали и спросили, почему партия коммунистов для них не так привлекательна.

Николай Михайленко: «Потому что молодежь вообще мало интересуется политикой, вот. А на самом деле у образованной молодежи, интеллигенции, эти идеи до сих пор пользуются, я думаю да, популярностью. Хватает левых объединений политических, подобного толка, более неформальных, которые занимаются тоже коммунистической борьбой».

Говорили и на спорную тему - стоит ли захоронить тело вождя мирового пролетариата. Или оставить лежать в мавзолее.



Юрий Осипенко, коммунист: «Мне, кажется даже поменяется как-то вот дизайн этого, вот как вам сказать, ландшафта этой Красной площади без мавзолея. Отношусь пока отрицательно, есть поколение, которое еще помнит Ленина, и это будет очень горько и обидно им».

Николай Михайленко: «Мне кажется, это не вопрос ближайших 10-20 лет, потому что пока живо поколение, которые жили в Советском Союзе, для которых это свято, это будет слишком резонансно, и на это не пойдут».

Прохожие на митинг особого внимания не обращали, спешили по своим делам. Но некоторые все же принимал красные флажки от партийцев.

Владимир Матвеев: «Я не коммунист, не комсомолец. Ну а чувства никакого. То, что они уже отмирают в принципе. Уже на следующий год еще меньше будет народу. Всё».

Татьяна Кошмакова: «Сегодня столетие революции. Я думаю, что люди имеют право собраться, вспомнить, это всё-таки наша история».

В конце митинга к памятнику Ленину возложили цветы. Также всех присутствующих пригласили на торжественную встречу в мурманскую филармонию.