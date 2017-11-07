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День единства в Мурманске отметили флешмобом

20:1107 ноября 2017Просмотров: 124

Большое сердце сплотило северян. В День народного единства на площади в центре Мурманска состоялся флешмоб - «Ты и я - вместе мы Россия».

День народного единства - праздник молодой, ему всего 12 лет. Активное участие в мероприятиях приняли студенты и школьники.

Дарья Дмитриева: «Потому что люди должны быть едины, и каждый должен любить свою страну. И все мы равны».

Эсли Надиралиева: «Мы живём в России, это многонациональная страна. Мы, конечно же, должны быть все вместе, сплочённые. Все должны быть едины».

Праздничное шествие началось у сквера на улице Ленинградской. Скандируя: «Россия!», участники прошли до центральной площади.

В руках ребята держали широкие, длинные бело-сине-красные ленты и воздушные шары. Затем, участники выстроились так, чтобы все полотна образовали большое сердце. Завершился флешмоб исполнением гимна России.

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