День единства в Мурманске отметили флешмобом

Большое сердце сплотило северян. В День народного единства на площади в центре Мурманска состоялся флешмоб - «Ты и я - вместе мы Россия».

День народного единства - праздник молодой, ему всего 12 лет. Активное участие в мероприятиях приняли студенты и школьники.



Дарья Дмитриева: «Потому что люди должны быть едины, и каждый должен любить свою страну. И все мы равны».



Эсли Надиралиева: «Мы живём в России, это многонациональная страна. Мы, конечно же, должны быть все вместе, сплочённые. Все должны быть едины».



Праздничное шествие началось у сквера на улице Ленинградской. Скандируя: «Россия!», участники прошли до центральной площади.



В руках ребята держали широкие, длинные бело-сине-красные ленты и воздушные шары. Затем, участники выстроились так, чтобы все полотна образовали большое сердце. Завершился флешмоб исполнением гимна России.