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Кто замуровал котёнка в стене мурманской библиотеки?

20:0807 ноября 2017Просмотров: 25

История со счастливым финалом. Тишину в мурманской библиотеке нарушило пронзительное «мяу». Оказалось, за стенкой помещения на Чумбарова-Лучинского застрял маленький котенок. По тревожному вызову приехали сотрудники городского аварийно-спасательного отряда.

Вероятнее всего, за стенку библиотеки котенок попал через подвал или залез через вентиляцию. Обратной дороги не нашел и только жалобно мяукал. Никаких серьезных спецсредств не понадобилось. Через считанные секунды спасательная операция была успешно завершена.

Для вызволенного котенка уже нашлись новые хозяева. О спасении усатого работникам библиотеки будет напоминать отверстие в стене.

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