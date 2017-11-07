Кто замуровал котёнка в стене мурманской библиотеки?

История со счастливым финалом. Тишину в мурманской библиотеке нарушило пронзительное «мяу». Оказалось, за стенкой помещения на Чумбарова-Лучинского застрял маленький котенок. По тревожному вызову приехали сотрудники городского аварийно-спасательного отряда.

Вероятнее всего, за стенку библиотеки котенок попал через подвал или залез через вентиляцию. Обратной дороги не нашел и только жалобно мяукал. Никаких серьезных спецсредств не понадобилось. Через считанные секунды спасательная операция была успешно завершена.



Для вызволенного котенка уже нашлись новые хозяева. О спасении усатого работникам библиотеки будет напоминать отверстие в стене.



