16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На Северном флоте сформирован взвод исторической бронетехники

20:1007 ноября 2017Просмотров: 26

Легендарный Т-34, тяжёлый ИС-3 и, конечно, «Шерман» - на Северном флоте сформирован взвод исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны и Второй Мировой. Инициатива закреплена приказом командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

«Тридцатьчетвёрку» в этом году специально доставили из Москвы в Мурманск для участия в военном параде ко Дню Победы. «Шерман» подняли с борта затонувшего в годы войны транспорта «Томас Дональдсон».

ИС-3 и самоходная установка Су-100 несколько лет уже значились в числе экспонатов музея. Всю технику восстановили до ходового состояния специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота. Каждая из бронемашин теперь закреплена за штатными специалистами рембата.

В течение года взвод исторической бронетехники принимал участие не только в парадах, но и в исторических реконструкциях боев в Североморске и Сафоново. Сейчас все экспонаты размещены в филиале музея ВВС Северного флота. 

Реклама
Читайте также
100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революцииДень единства в Мурманске отметили флешмобомПолиция ищет очевидцев наезда на ребенка в МурманскеМурманская область готовится к переходу на современную систему обращения с отходами
В Мурманской области начинается зимний туристический сезонМурманчанин получил по голове сковородкой, заступившись за девушкуАмериканские ученые: недосып опасен для окружающихОткрыта регистрация на конкурс «Послы Победы. Сталинград»В Мурманске пройдет конкурс детского творчества «Мини Мистер»Завтра ледокольный буксир «Юрибей» возвращается в Мурманск
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс