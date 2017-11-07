Легендарный Т-34, тяжёлый ИС-3 и, конечно, «Шерман» - на Северном флоте сформирован взвод исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны и Второй Мировой. Инициатива закреплена приказом командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

«Тридцатьчетвёрку» в этом году специально доставили из Москвы в Мурманск для участия в военном параде ко Дню Победы. «Шерман» подняли с борта затонувшего в годы войны транспорта «Томас Дональдсон».

ИС-3 и самоходная установка Су-100 несколько лет уже значились в числе экспонатов музея. Всю технику восстановили до ходового состояния специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота. Каждая из бронемашин теперь закреплена за штатными специалистами рембата.

В течение года взвод исторической бронетехники принимал участие не только в парадах, но и в исторических реконструкциях боев в Североморске и Сафоново. Сейчас все экспонаты размещены в филиале музея ВВС Северного флота.