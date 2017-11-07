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Полное видео программы «Новости»

20:0007 ноября 2017Просмотров: 41

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

100 лет Октябрьской революции. Мурманские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину.

Большое сердце в День единства. Мурманчане отметили праздник флешмобом.

Пробурили, измерили, предупредили. Гулять по льду в Мурманской области пока не стоит.

Кого объединяет искусство? В день народного единства мурманские музеи работали до поздней ночи.

Обезвредить бандита, найти бомбу и идентифицировать ребенка по рукавице. Служебные собаки показали, на что способны.

Кто сказал мяу? Мурманские спасатели в библиотеке вызволяли замурованного котенка.

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