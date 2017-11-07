Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

100 лет Октябрьской революции. Мурманские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину.



Большое сердце в День единства. Мурманчане отметили праздник флешмобом.



Пробурили, измерили, предупредили. Гулять по льду в Мурманской области пока не стоит.



Кого объединяет искусство? В день народного единства мурманские музеи работали до поздней ночи.



Обезвредить бандита, найти бомбу и идентифицировать ребенка по рукавице. Служебные собаки показали, на что способны.



Кто сказал мяу? Мурманские спасатели в библиотеке вызволяли замурованного котенка.