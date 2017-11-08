Должники получат предупреждающие красные квитанции за электроэнергию

В течение ближайших дней граждане-потребители Мурманской области получат квитанции за электроэнергию за октябрь, выпущенные гарантирующим поставщиком «КолАтомЭнергоСбыт».

В этом месяце не все мурманчане увидят в ящиках привычные бело-синие платежные документы: для должников выпущены предупреждающие красные квитанции.

Подобную акцию «КолАтомЭнергоСбыт» уже проводил в преддверии летних отпусков. Как показывает практика, многие граждане реагируют на квитанцию-напоминание, не дожидаясь других санкций – судебного взыскания и введения ограничения режима потребления электроэнергии.

Платежные документы на красной бумаге получат жители Мурманска, имеющие задолженность от 10 000 рублей за период больше двух месяцев.

Оплатить квитанцию «КолАтомЭнергоСбыт» без комиссии можно:

через личный кабинет на сайте http://atomsbt.ru/murmansk/lichnyy-kabinet/;

в кассе «КолАтомЭнергоСбыт» по адресу г. Мурманск, пр. Ленина, 89.

в ПАО «Сбербанк России» (через оператора, терминал, Сбербанк Онлайн);

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»;

в отделениях АО «Россельхозбанк».

Гарантирующий поставщик напоминает, что при оплате квитанций в Сбербанке и на Почте потребители могут передать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии.

«КолАтомЭнергоСбыт» рекомендует своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, не допуская накопления задолженности.

«КолАтомЭнергоСбыт» - филиал АО «АтомЭнергоСбыт», гарантирующего поставщика электроэнергии в Мурманской области, обслуживающее 10 тысяч промышленных и более 306 тысяч бытовых потребителей.

АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями АО «АтомЭнергоСбыт» электроэнергии в 2016 году составляет 16 млрд кВтч. Компания входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» — энергетического дивизиона ГК «Росатом».

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru