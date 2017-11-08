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Общение, знакомства и обучение. В Мурманске начал работу бизнес-форум

20:0208 ноября 2017Просмотров: 46

Как добиться успеха и начать свое дело? Как остаться на плаву в непростых условиях современного рынка? Сегодня в отеле «Азимут» начал свою работу 3 бизнес-форум. Подробности у Янины Морозовой и Виталия Попкова.

Программа северного бизнес-форума рассчитана на три дня. Каждый день - новая тема. Такой форум уже третий в Мурманске и всякий раз результатом становится профессиональный рост участников. Наталья Вышеславцева считает, что такие встречи просто необходимы.

Наталья Вышеславцева, предприниматель: «Я сама предприниматель и я постоянно вращаюсь и общаюсь с предпринимателями, и самое главное, это не смелость, это не решительность , самое главное это грамотность и именно с этими вопросами мы работаем на форуме».

Участники прежних форумов сегодня уже сами делятся опытом. Одни встретили на таком же форуме сотрудников, клиентов, партнеров. Другие - разработали бизнес - идеи и нашли пути их воплощения.

«Начать свое дело, заниматься тем, что действительно нравится и дорого сердцу - сегодня мечта очень многих людей, но часто помехой становится просто недостаток информации. Те, кто уже добился успеха, говорят, главное оказаться в нужном месте в нужное время. Объединить, познакомить, сориентировать людей - вот главные задачи бизнес-форума».

Антон Загвоздкин в прошлом военный, сегодня успешный человек, владелец собственной компании. Родился на Севере и считает, что перспектива у нашего региона есть, главное не лениться собирать вокруг себя людей, делиться полезными знаниями.

Антон Загвоздкин, организатор бизнес-форума: «Идея рождения северного бизнес-форума родилась спонтанно для того, чтобы объединить предпринимателей Мурманска, области, для того, чтобы те новые веяния, знания, которые мы получаем в Питере и Москве на мероприятиях, которые регулярно посещаем передавать безвозмездно здесь».

Как только люди знакомятся и начинают общаться, дело продвигается у всех участников процесса. Сегодня главные темы на форуме - потребительская аудитория и анализ рынка.

Екатерина Балковская, бизнес-тренер: «И моя тема сегодня это анализ рынка, миссия предпринимателя и основные его боли и трудности будем решать с помощью разных таблиц, формул, техник. Мы будем рисовать, творить, я буду брать прямо из зала предпринимателей и опрашивать их на предмет как у них устроено сегодня, и как мы можем двигаться дальше».

Правильно распределить время и усилия, найти нужные инструменты и программы, правильно выстроить отношения с партнерами и окружающими - темы следующих дней.

Владимир Воронович, тренер по личностному росту: «Любой предприниматель, у него очень много дел, у него помимо бизнеса есть семья и ненормированная работа, то есть очень всего много и все надо успеть и вот мы сегодня поговорим, а где вообще брать время».

Северный бизнес - форум продолжит свою работу в отеле «Азимут» еще два дня. Принять участие в его работе могут все желающие.

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