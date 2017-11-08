Сегодня губернатор Марина Ковтун находится с рабочим визитом в Мончегорске

Губернатор Мурманской области посетила детскую поликлинику, в которой недавно был сделан ремонт. Также Марина Ковтун побывала в двух детских садиках.

Детсад №19 в поселке 27 км недавно был передан из ведения министерства обороны России в собственность города Мончегорска. Сейчас там начался капитальный ремонт. Губернатор Марина Ковтун поручила строго контролировать качество и сроки капремонта.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Объём средств приличный. За эти средства детский сад на 75 мест можно сделать как конфетку. Но две большие разницы – должны сделать и сделаем. К проектированию надо было подойти тщательнее. Речь идёт о детях, это их дом».

Строители намерены завершить ремонт к 30 ноября, заверил представитель компании-подрядчика. При соблюдении этого срока детские группы смогут въехать в новое здание в конце декабря.

А вот в детском саду №5 в Мончегорске капремонт бассейна уже завершен. Здесь на средства гранта «Норникеля» - 10,4 миллионов рублей отремонтировали бассейн.

Напомним, что в 2014 году детский сад принял участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и стал победителем.

В бассейне уже начались занятия для воспитанников детского сада.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что градообразующее предприятие поддерживает социальные инициативы, участвует в их финансировании, как вместе с администрацией города, так и самостоятельно. Я уверена, что подобных проектов в городе будет еще больше, и многие из них будут реализованы».

Также Марина Ковтун посетила клуб социальной адаптации инвалидов «Тандем». Это спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В клубе есть тренажерный зал, ручные велосипеды (хендбайки), велосипеды-тандем и скалодром.

Клуб отремонтирован на средства гранта «Норникеля» - 5 миллионов рублей. Помещение клубу бесплатно предоставила администрация города, коммунальные расходы так же оплачиваются из местного бюджета.

Стоит отметить, что скалодром члены клуба и его организатор Евгений Благодарев построили на собственные средства.

В клубе 20 постоянных членов. 8 из них - колясочники, 5 - слепые и слабовидящие. Всего клуб посещают около 60 жителей города.