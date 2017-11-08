Северный флот построил мост в Шонгуе – для военных учения, для гражданских переправа

Военные инженеры Северного флота установили в Шонгуе временный мост через реку Кола. В предстоящую пятницу, 10 ноября, там пройдут масштабные учения. Командование флота не исключает, что в дальнейшем жители поселка смогут пользоваться временной переправой.

Старый стационарный мост в посёлке уже много лет находится в аварийном состоянии, а с лета добраться на левый берег реки, где расположены железнодорожная станция, две улицы, частные дома, земельные участки с огородами, а также воинская часть - стало вообще невозможно.



В Шонгуе живет чуть больше тысячи человек. Посёлок расположен на обоих берегах реки Кола, которые соединял мост. Много лет он просил ремонта, а этим летом взял и рухнул. Не выдержал нагрузки и испытания временем. Это закономерно, вечного ничего не бывает. Чиновники не успели решить проблему, найти деньги, ресурсы… Люди в октябре вышли на митинг - жить-то как-то надо.

Наталья Романчук, жительница посёлка Шонгуй: «Только машут бумажками, разводят руками, что денег у них нет. Казна пустая, сделать ничего не могут. Самое основное, что мы, проезжая через Магнетиты, там же магнетитский карьер, мы мимо проезжаем, там горы щебня, горы. Я не знаю, о каких миллионах они говорят. 4,5 дороги отсыпать на сегодняшний день, для безопасности людей… Я не знаю как».

Пока одни думали, другие решили проблему неординарно. Личный состав мостовой роты центра материально-технического обеспечения Северного флота соорудил через Колу временную переправу из комплекта малого автодорожного разборного моста. На это ушло несколько дней.

Новый мост способен выдерживать технику весом до 50 тонн. Грузоподъемность уже проверили - по мосту прошла колонна из шести груженых КамАЗов в сопровождении двух БТР-80. Общий вес техники составил более 100 тонн.

10 ноября здесь, в Шонгуе, пройдут масштабные учения. Под прикрытием морской пехоты по мосту пройдет колонна бронетехники, в ее составе будут даже 40 тонные гусеничные машины. Пехотинцы отработают тактические упражнения по охране и обороне важного объекта, отразят атаку условных террористов.

В тренировке планируют задействовать авиацию. После проведения учения временная переправа может быть использована для нужд гражданского населения посёлка Шонгуй до окончания ремонта стационарного моста, - заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.