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В Мурманске состоялся финальный отбор участников технического марафона «Арктик.PRO»

20:0308 ноября 2017Просмотров: 40

Школа, для молодых и продвинутых юных учёных. Уже в четвёртый раз компания «Норникель» проводит научно-технический марафон «Арктик Pro» для школьников 12-15 лет.

«Арктик.PRO» - это вдохновляющий проект для подростков, которые увлекаются наукой и техникой. В нём могут принять участие школьники из городов присутствия компании «Норникель» - Мончегорска, Никеля, Заполярного, Норильска и Читы.

Юлия Зорина, главный менеджер управления благотворительных программ компании «Норникель»: «Первый этап - это онлайн викторина, где мы отбираем школьников сообразительных, смышлёных, готовых к изобретательной деятельности. Отобрав лучших в Мончегорске и Печенгском районе, мы привезли их в Мурманск».  

После отбора, в Мурманск приехали 60 мальчишек и девчонок. Два дня юные северяне участвовали в деловых играх, викторинах, состязаниях, проводили тренинги на генерацию идей.

Павел Шеваленко: «Я считаю, что это отличная программа.  Люди могут выйти в свет. Нам не дано, коммуникаций немного. Очень замечательная программа, я считаю».

Софья Власова: «Стараюсь отслеживать новые тенденции в развитии технической науки в России, других странах. Меня это очень интересует. Я стараюсь не отставать от молодёжных движений. Я думаю, что моего уровня школьных знаний тоже для этого хватит».

Победители всех этапов из Мончегорска, Никеля, Заполярного, Норильска и Читы будут все вместе открывать мир науки на общем форуме, который состоится в Екатеринбурге в январе 2018 года.

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