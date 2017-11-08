Вступили в силу единые правила движения на круговых перекрестках

Сегодня начали действовать поправки в правила дорожного движения, которые изменяют очередность проезда автомобилей на перекрестке с круговым движением.

Согласно постановлению правительства, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 октября, теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим на "кольцо" придется уступать дорогу.

Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность.



Новые правила подготовили в МВД, сообщает «Российская газета». По задумке ведомства, при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти.

Раньше в разных регионах страны, а иногда даже в пределах одного города, схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию заторов и ДТП.









