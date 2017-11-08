Зачем норвежцам понадобилась слюна российских граждан?

Слюна в особо крупном размере. Мурманские чиновники продают биоматериалы за границу. Чего только не писали и не говорили федеральные СМИ последние дни о Мурманской области и о региональном минздраве. Зачем слюну мурманчан хотели отправить в Норвегию? Вопрос мы задали напрямую министру здравоохранения Мурманской области.

430 пробирок были задержаны на российско-норвежской границе. В них… человеческая слюна! Биоматериалы не были задекларированы и, поэтому, их обратно вернули в Мурманск. Зачем норвежцам слюна россиян? Теорий было много. Одна из них - производство биологического оружия на основании исследований. В частности, президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека рассказал об интересе иностранных спецслужб к сбору биоматериалов россиян.



Путин рассказал о целенаправленном сборе биоматериала российских граждан: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причём, по разным этносам и по разным географическим точкам Российской Федерации? Вот в чём вопрос: зачем так делают?»



Отвечает мурманский министр здравоохранения.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «История вопроса начинается с 2013 года. В Мурманскую областную думу приехали норвежцы и предложили провести совместный проект по изучению водителей, которые управляют транспортными средствами. В целях уменьшения травматизма и гибели на дорогах людей. Проект предусматривал изучение слюны водителей. Это было добровольное исследование, полностью добровольное. Ни фамилии, ни имени, ни национальности никто не спрашивал».



По словам специалистов, в течение года водителей останавливали на дорогах полицейские и в добровольном порядке брали пробы слюны. Разрешение на проведение эксперимента имелось от министерства иностранных дел России, и от федерального минздрава, даже комитета по этике, всего с десяток разрешающих документов. В толстой папке есть согласованный график дежурств патрульных служб.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Удивительно, что два года как проект прекратил свою деятельность и о нем, почему-то вспомнили. И о каких-то несанкционированных провозах биоматериалов в Норвегию речи и быть не может, не было таких случаев. И таких случаев, что мы кого-то нанимали. Цель-то благая была - провести научное исследование, а не какое-то другое».



Сейчас пробирки находятся в Мурманской областной больнице, они заморожены, как и исследовательский проект. Минздраву выписан штраф - более ста тысяч рублей. В любом случае эксперимент будет завершён, специалисты будут искать институт на территории России.

Вот такая ситуация - непростая, со многими вопросами. Главное непонятно. Зачем норвежцам понадобилось изучать слюну мурманских водителей. Почему не изучают своих? Может быть, и вправду ведется сбор биоматериалов для разработки генетического оружия. Это пока фантастика, верится с трудом - но заставляет задуматься. А что думаете вы - пишите свои комментарии на страничке ТВ-21 в социальной сети ВКонтакте.