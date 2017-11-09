Марина Ковтун посетила Мончегорск

Отношения градообразующего предприятия с муниципалитетом всегда носят социально ответственный характер. Об этом заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, побывав в Мончегорске. В городе металлургов глава региона посетила детские сады, поликлинику, клуб социальной адаптации инвалидов. Подробности в репортаже Владимира Школьникова и Бориса Савельева.

Детсад №19 в поселке 27 километр был передан от министерства обороны в собственность города. Здание не соответствовало положенным стандартам. Там начался капитальный ремонт. Это единственный детский сад посёлка. Сюда ходили 75 детей. Сейчас они ездят в Мончегорск.



Александр Мурашкин, глава администрации г. Мончегорска: «Сейчас дети распределены по другим садикам города на период ремонта. 18 ребятишек ясельного возраста находятся с родителями».



Работают с утра и до позднего вечера. Подрядчику пришлось внепланово менять трубопровод, поэтому сроки затянулись. Но строители обещают успеть вовремя.

А вот в детском саду №5 в Мончегорске капремонт уже завершен. Здесь на средства гранта «Норникеля» отремонтировали бассейн. В 2014 году детский сад победил в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Однако стоимость работ недооценили, потребовались дополнительные средства.



Ольга Ласс, заведующая детским садом №5: «Кольская ГМК поддержала нашу инициативу, администрация попросила выделить еще средства. В итоге, нам выделили дополнительные средства, и мы смогли защитить свой проект».



Проект направлен на обучение дошкольников плаванию. В детском саду появилось новая должность - инструктор. Занятия уже начались.



Максим Иванов, помощник генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной думы: «Очень приятно сказать еще о том, что сейчас закончился прием заявок на новый конкурс «Мир новых возможностей». И мы уже видим, что количество поданных проектов в этом году превышает количество поданных в прошлом и позапрошлом годах. То есть, интерес людей к этой программе растет».



Один из проектов, победивших в конкурсе «Мир новых возможностей» - клуб социальной адаптации инвалидов «Тандем». Это спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. В клубе есть тренажерный зал, ручные велосипеды - хендбайки, велосипеды-тандем и скалодром».



Евгений Благодарёв, руководитель клуба «Тандем»: «С первым грантом мы выступили на «мир новых возможностей», тогда мы приобрели четыре велосипеда для слабовидящих. Потом это переросло в вот такой клуб, потому что мы начали заниматься еще на байдарках, двухместных - это то же самое. Решили, что надо это сохранить, и все это переросло в еще более большой грант».



Клуб отремонтирован на средства гранта «Норникеля» - 5 миллионов рублей. Помещение клубу бесплатно предоставила администрация города, коммунальные расходы так же оплачиваются из местного бюджета. Стоит отметить, что скалодром члены клуба и его организатор Евгений Благодарёв построили на собственные средства. В клубе 20 постоянных членов. Марина Ковтун пообщалась с участниками «Тандема».



Артём Алёшкин в клубе «Тандем» с момента его открытия в 2015 году. Приходит сюда с мамой.



Ия Алёшкина, мама: «Здесь у нас и общение, и какие-то праздники, и какие-то небольшие тренировки. Он с удовольствием занимается. И потом, ребята с ним занимаются, ребята уже спортсмены, и все хорошо у них вместе получается».



Вместе участники клуба здесь и отдыхают, и занимаются спортом. Мечтают организовать парные прыжки с парашютом.



Марина Ковтун посетила детскую поликлинику. Недавно здесь завершился ремонт. На него потрачено 18 миллионов рублей.



Марина Латышева, врач-офтальмолог: «Ремонт сделали хороший. Так-то всё в принципе, неплохо, но оборудование хотелось бы новое. Оборудование осталось старое, к сожалению».



По словам министра здравоохранения региона, который вместе с Мариной Ковтун посетил поликлинику, новые приборы будут закупаться. Но по мере необходимости.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «У нас есть порядки и стандарты оказания медицинской помощи. Конечно, они объемные и требуют значительных финансовых вложений. И естественно, мы будем это делать по мере необходимости. По отдельным кабинетам оборудование будет меняться».

В Мончегорские поликлиники привлекают молодых врачей. В следующем году размер подъемных для приехавших в город специалистов увеличится до 500 тысяч рублей, дополнительные деньги будут заложены и в муниципальный бюджет на следующий год.



Дмитрий Староверов, глава Мончегорска: «Пока мы обсуждаем цифру в 100 тысяч рублей подъемных врачам. Рассчитываем, что это тоже поспособствует тому, чтобы врачи к нам приходили, потому что особенно по узким специалистам не закрытые есть у нас профессии».



В завершении поездки губернатор провела встречу с главами города. Марине Ковтун рассказали обо всех новых изменениях в городе.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Город живет, развивается, это не самый проблемный муниципалитет Мурманской области. Здесь всегда на высоком уровне качество муниципального управления. Ну и, конечно, совместная работа правительства области с градообразующим предприятием и муниципалитетом, дает такие хорошие плоды».



Отношения Кольской ГМК с муниципалитетом всегда носят социально ответственный характер, - уверена Марина Ковтун. Губернатор отметила важность того, что компания поддерживает общественные организации и людей, способных менять мир вокруг себя.