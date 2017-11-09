Полицейские Оленегорска задержали двух браконьеров

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции совместно с инспекторами рыбоохраны поймали двух браконьеров.

Двое жителей Оленегорска 1971 и 1974 годов рождения с помощью лодки установили в местах и на миграционном пути к местам нереста рыбы на озере Имандра ставную сеть.

До момента задержания они с помощью сетей выловили 3-х сигов, 40 экземпляров корюшки и трех окуней.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия лова изъяты.