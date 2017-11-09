Поселок Междуречье Кольского района остался без отопления. Управляющая компания заявляет о банкротстве

Жители поселка Междуречье Кольского района остались сегодня без отопления. Тепло из батарей пропало в 11 утра. В чем причина отключения и что думают по этому поводу жители - Мария Беленко и Борис Савельев продолжат.

Жители поселка Междуречье в недоумении - за окном зима, а батареи в их квартирах холодные. Проблему обсуждали всем поселком, самые инициативные уже попытались провести собственное расследование.

Илья Танков, житель поселка: «Сегодня второй раз уже за месяц отключают электроотопление. В связи с ресурсоснабжающей компанией МУП «Лавна», в связи с ее как бы ликвидацией происходит. В связи с этим «КолАтомЭнергоСбыт» ограничил поставки электричества».

Есть версия, что жители поселка попросту не платят за отопление.

Николай Матросов, житель поселка: «Якобы появились долги. Не платят жители. Но 90 процентов жителей платят, а куда ресурсная организация их девает деньги, мы сказать этого не можем. Вот директор управляющей компании подает на банкротство. Людей они своих не сокращали, а отдают им бумаги на ноль одну ставку, вот. И людей хотят убрать».

Вместе с Николаем мы заглянули в управляющую компанию. Двери в кабинет директора плотно закрыты. Стучимся. Открыли, но разговаривать категорически отказались.

По словам жителей, директора на месте застать практически невозможно. А если он и появляется, с жителями общаться не желает.

Николай Матросов, житель поселка: «Я не раз на него вызывал, когда горячую воду отключали они. Обхаял меня, развернулся и выгнал вместе с телевидением. Даже интервью не дал. Какой это может быть директор и отношение какое? Что у людей зарплату вообще не платит, бывает по три месяца не платит».

Складывается впечатление, что жители поселка брошены на произвол судьбы, никто ими не занимается, никто ничего не объясняет.

Нина Скибинская, житель поселка: «Ну уже который раз отключают, разве можно отключать зимой? Вот сегодня вообще холоднющие опять батареи во всех трех комнатах.

- А вы пытались разбираться в чем дело?

Говорят за неуплату какую-то».

Вот и получается непонятный замкнутый круг. Управляющая компания винит жильцов, жильцы - компанию. И если «Лавна» действительно объявила себя банкротом, должны ли страдать жильцы, которые исправно платят по счетам?

И сегодня ситуацию с отключением прокомментировали в компании «АтомЭнергоСбыт», которая является гарантирующим поставщиком в Мурманской области. Обслуживает 10 тысяч промышленных предприятий и более 300 тысяч бытовых потребителей.

В Мурманской области 11 электрических котельных, 7 из них в Кольском районе. Проблема с долгами на многих держится стабильно уже несколько лет. В том числе и котельная в посёлке Междуречье, её эксплуатацией занимается муниципальное предприятие «Лавна». Сейчас долг - более 20 миллионов рублей, к началу следующего года эта сумма рискует увеличиться вдвое. Предприятие в настоящий момент проходит процедуру банкротства и, возможно, деньги, за уже потреблённые ресурсы так и не дойдут в «КолАтомЭнергоСбыт».



Алексей Горчаков, директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»: «Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» неоднократно шло навстречу котельным. Опять же, при поддержке Мурманской области в июле были заключены соглашения о реструктуризации задолженности, для того, чтобы электрокотельные нормально вошли в отопительный сезон 2018 года. К сожалению, эти соглашения систематически не исполняются. Если говорить о МУП «Лавна», то мы не получили деньги ни за август, ни за сентябрь, ни за октябрь».



По словам ресурсников, МУП «Лавна» получает целевые субсидии от правительства Мурманской области, но часть этих денег по каким-то причинам не доходит до поставщика электроэнергии. Кроме того, предприятие не оплачивает ресурс из собственных средств, то есть, не ведет претензионную работы с должниками. Мера по введению ограничения вынужденная, но в низкие отрицательные температуры котельную отключать не будут. Ресурсники таким образом хотят привлечь внимание к нестабильному финансовому состоянию котельной, а ведь от работы этой котельной зависит тепло в поселке Междуречье.

Так же сегодня в прокуратуре Кольского района прокомментировали ситуацию с отключением котельной.

Ольга Киямутдинова, исполняющий обязанности прокурора Кольского района: «Это является недопустимым. На сегодняшний день директор Горчаков вызван в прокуратуру Кольского района на дачу пояснений по нарушению закона. Он будет предостережён о недопустимости нарушения закона, предупреждён об уголовной ответственности, если будет повторное ограничение котельной. Если будут повторно какие-то негативные последствия, то будет решаться вопрос в соответствии с уголовно процессуальным кодексом».



Так же в прокуратуре пояснили - что будет с долгами ресурсникам, если муниципальное предприятие объявит себя банкротом.



Ольга Киямутдинова, исполняющий обязанности прокурора Кольского района: «В настоящее время ведётся работа с дебиторами, которым должны МУП «Лавна». Денежные средства будут переведены ресурсонабжающей организации».

И следует дополнить, что отопление в Междуречье отсутствовало несколько часов. С 14.00 - котельная снова заработала в обычном режиме.