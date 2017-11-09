Роспотребнадзор открыл «Горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

Министерство экономического развития Мурманской области информирует, что Роспотребнадзор открыл бесплатную круглосуточную «Горячую линию» для граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Телефон «Горячей линии»: 8 (800) 100-29-26.



Получение оперативных консультаций и разъяснений по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг поможет упростить гражданам процедуру подачи обращений и жалоб, а также окажет содействие повышению общего уровня информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке и о деятельности Роспотребнадзора в данной сфере.