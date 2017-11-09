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Роспотребнадзор открыл «Горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

15:1509 ноября 2017Просмотров: 70

Министерство экономического развития Мурманской области информирует, что Роспотребнадзор открыл бесплатную круглосуточную «Горячую линию» для граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Телефон «Горячей линии»: 8 (800) 100-29-26.

Получение оперативных консультаций и разъяснений по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг поможет упростить гражданам процедуру подачи обращений и жалоб, а также окажет содействие повышению общего уровня информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке и о деятельности Роспотребнадзора в данной сфере.

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