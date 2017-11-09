Телепрограмма на 10 ноября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 10 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 8 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:48 Познавательная программа (12+)

Закон Архимеда.

Строение вещества.

12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя, которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования. Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую действительность.

14:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Дальние Зеленцы.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:13 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Дедушка Мазай и зайцы.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Ватерлоо. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР, Италия, США. 1970 г.

Военно-историческая драма. Боевик.

Режиссер Сергей Бондарчук.

В ролях: Род Стайгер, Кристофер Пламмер, Орсон Уэллс, Джек Хоукинс, Вирджиния МакКенна, Дэн О’Херлихи, Руперт Дейвис, Филипп Форке, Джанни Гарко, Иво Гаррани.

Наполеон I Бонапарт, в 1814-м году принявший в качестве условия капитуляции изгнание на остров Эльба с личной гвардией в тысячу человек, решает вернуться во Францию и низложить короля Людовика XVIII из династии Бурбонов. Седьмая коалиция европейских монархов объявляет его вне закона и готовится свергнуть силой оружия. Судьба императора зависит от исхода битвы при Ватерлоо, которая должна состояться 18-го июня 1815-го.

18:45 Телегазета (12+)

19:07 Познавательная программа (12+)

Как устроен барометр?

Что такое атмосферное давление?

19:20 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Затерянный город Z. Художественный фильм (16+)

США. 2016 г.

Историческая драма. Боевик.

Режиссер Джеймс Грэй.

В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд, Эдвард Эшли, Энгус МакФадьен, Иен МакДермид, Клайв Фрэнсис, Педро Коэльо, Мэтью Сандерлэнд.

Персифаль Фосетт из тех, для кого интересы государства превыше всего. На волне освоения британской армией новых земель судьба забрасывает полковника в Бразилию. В джунглях его экспедиция натыкается на загадочное древнее поселение - «затерянный город Z». В Англии открытие тут же становится сенсацией, ученые наперебой спорят о происхождении и предназначении таинственного города. Сам же полковник настолько одержим открытием, что снова отправляется в экспедицию, на этот раз вместе с сыном. Перед отъездом Фосетт объявляет: не нужно устраивать поиски в случае их невозвращения. Экспедиция бесследно исчезает…

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Неизвестный Иван Куратов. Фильм об основоположнике коми литературы Иване Куратове.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Аляска. Заметки с того света. В середине XIX века русский первопроходец Лаврентий Загоскин открыл миру внутренние районы Аляски. В начале XXI века экспедиция Героя Россия Михаила Малахова впервые повторила его маршрут.

04:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Губа Ивановская. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)