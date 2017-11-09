В Междуречье возобновлено электроснабжение котельной

В Междуречье отсутствовало отопление и горячее водоснабжение из-за введения 9 ноября полного ограничения режима потребления электроэнергии.

Прокуратурой Кольского района по указанию прокурора области Василия Щербакова проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

На рабочем совещании в прокуратуре Кольского района представители филиала «КолАтомЭнергоСбыт» в обоснование своих действий пояснили, что электрическую котельную полностью ограничили от электроэнергии по причине неоплаты МУП «Лавна» задолженности за отпущенную электрическую энергию.

Вместе с тем, и.о. прокурора Кольского района было указано, что в истекшем периоде 2017 года в целях реализации мероприятий по погашению задолженности МУП «Лавна» оплачено 29 004,7 тыс. рублей (из них: средств субсидий на компенсацию недополученных доходов – 26 409,6 тыс. рублей).

Кроме того, в период октября 2017 года в адрес филиала «КолАтомЭнергоСбыт» перечислено 900 000 рублей в счет погашения задолженности.

Более того, котельная является объектом, в отношении которого недопустимо полное ограничение потребления электрической энергии.

По результатам проверки директору филиала КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

В результате принятых мер прокуратурой района электроснабжение котельной в Междуречье возобновлено. Вопрос находится на контроле прокуратуры Кольского района.