В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

Постановлением Правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум.



Согласно нормативно-правовому акту с 1 октября 2017 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 14483 рубля, для трудоспособного населения – 15097 рублей, для пенсионеров – 12073 рубля, для детей – 14861 рубль.



Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи малообеспеченным гражданам, постановлением предусмотрено предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2017 года, которые выше показателей за III квартал т.г.



