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В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

14:4509 ноября 2017Просмотров: 253

Постановлением Правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. 

Согласно нормативно-правовому акту с 1 октября 2017 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 14483 рубля, для трудоспособного населения – 15097 рублей, для пенсионеров – 12073 рубля, для детей – 14861 рубль.

Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи малообеспеченным гражданам, постановлением предусмотрено предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2017 года, которые выше показателей за III квартал т.г.

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