Где искать арктический дизайн?

Существует ли арктический дизайн? Этим вопросом задались студенты и преподаватели мурманского арктического государственного университета. Арт-проект, который запустили в МАГУ, создан для того, чтобы выяснить, что же такое арктическое искусство.

В выставочном зале университета - работы учащихся МАГУ. Тема Арктики на практических занятиях студентов-дизайнеров занимает одно из главных мест. Потому и работ по теме много. Сравнивая работы художников и дизайнеров, находя в них общее можно выяснить, что же такое арктическое искусство.



Татьяна Батова, замдекана по социально-воспитательной работе МАГУ: «Есть устоявшиеся термины. Например, все мы знаем, что такое финский дизайн. Финский дизайн - носитель определенной ценности. Мы понимаем, что такое скандинавский дизайн, как совокупность экологичности, технологичности, и так далее. Но мы не понимаем, что такое арктическое искусство и дизайн».



Участники проекта уже разрабатывают предложения, которые можно воплотить в жизнь. Среди них и туристические объекты, и варианты дизайна арктических кафе, и различные арт-объекты. Уличный художник Валентин Петров украсил Мурманск разноцветными грибами, с которыми фотографировались мурманчане и туристы. На этом фото, кстати, с грибами позируют музыканты известной рэп-группы ЛСП.



Валентин Петров, уличный художник: «Как и морошка, грибы тоже являются неотъемлемой частью нашей природы. Ну и если заглядывать в будущее, хотелось бы на Абрам-мысе реализовать монумент в виде надписи «Мурманск», как в Голливуде. Разрабатываю пока проект, готовлю, а в будущем постараюсь реализовать».



На открытии арт-проекта наградили студентов - авторов лучших работ. Прошел мастер-класс по живописи, а за круглым столом мурманские художники еще раз обсудили, где же искать арктический дизайн. Но ясного понимания еще предстоит достигнуть.