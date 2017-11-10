Наладить переправу и уберечь ее от нападения. В Шонгуе состоялись тактико-специальные учения Северного Флота

Сегодня в поселке Шонгуй состоялись тактико - специальные учения по наведению и защите мостовой переправы на необорудованном побережье через реку Кола. Главная задача таких тренировок, отработать быстрые и слаженные действия военнослужащих в непростых условиях заполярной зимы. Подробнее об этом расскажут Янина Морозова и Сергей Расюк.

По легенде учений мост через реку Кола разрушен, но есть задача доставить провиант и боеприпасы на левый берег реки. Личный состав мостовой роты центра материально- технического обеспечения Северного флота установил переправу всего за трое суток. В период ледостава на реке такая работа наиболее трудна. Длина конструкции 146 метров, грузоподъемность 50 тонн, ширина проезжей части 4 метра.



Андрей Виноградов, командир дорожного отделения мостовой роты: «В конструкции данного моста имеются такие части, которые соприкасаются с водой, и в дальнейшем они возможно могут обледенеть, вот из-за этого и выходила сложность их закручивать, натягивать».



Проход колонны по мосту с воздуха поддерживает вертолет К-29, его задача обеспечить безопасное движение автомобилей. Однако в момент проезда техники по мосту участники условного незаконного вооруженного формирования попытались захватить переправу и препятствовать доставке груза, но были устранены подразделением морской пехоты.



«Всего в учениях по наведению и защите мостовой переправы было задействовано более 50 единиц техники и более 500 военнослужащих. Поддержка авиации с воздуха и морской пехоты на земле залог успеха операции и в учебных и в реальных ситуациях. А выполнять боевые задачи качественно и быстро военнослужащим помогают регулярные тренировки».



Эта мостовая переправа возведена не только для учений. Минувшим летом, мост через реку Кола, связывавший две части посёлка Шонгуй рухнул, возвести новый до сих пор не удалось.



Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Мост будет стоять здесь, но достаточно непродолжительное время, чтобы обеспечить нашим военнослужащим и служащим нормальный доступ на работу, потому что здесь достаточно большое плечо подвоза и если летом мы могли себе это позволить, то зимой нам легче поставить мост, чем обеспечивать дорожной техникой по этим направлениям».



Демонтаж малого автодорожного разборного моста тоже станет частью учений. Разобрать его планируют согласно нормативу за 36 часов.