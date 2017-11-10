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Осужденная зеленоборской колонии выиграла региональный этап конкурса иконописи

11:5010 ноября 2017Просмотров: 106

В УФСИН России по Мурманской области подведены итоги регионального этапа конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон», проводимого в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».

В этом году тематика конкурса «Нравственные ценности и будущее человечества» предусматривала представление работ по трем номинациям: храмовая икона, аналойная и домашняя икона. На суд экспертной комиссии конкурса было представлено пять живописных работ осужденных исправительных колоний Мурманской области.

Взыскательному жюри, в состав которого вошли помощник начальника УФСИН по работе с верующими отец Роман, помощник начальника УФСИН по правам человека в УИС Борис Чернов, сотрудники воспитательного отдела Управления и представители Совета ветеранов УФСИН, предстояло определить из конкурсных икон самую лучшую.

В результате обсуждения жюри единогласно отдало предпочтение иконе «Серафим Саровский», выполненной осужденной зеленоборской колонии-поселения №20. Следует отметить, что впервые в истории регионального этапа данного конкурса победа досталась именно самодеятельному художнику-женщине.

По мнению отца Романа, данная икона написана проникновенно, и художнице очень удался сам образ этого всенародно почитаемого и любимого православными святого. В работе победительницы присутствует определенная смысловая нагрузка, воспитывающая уважение к историческому наследию православной культуры.

Кроме того, членами жюри была отмечена ещё одна икона, которая полностью, выполнена в традиционной технике иконописи, соответствует всем канонам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Икона-победитель будет участвовать в финале конкурса православной иконописи, который  пройдет в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений в Москве.

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