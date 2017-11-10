Песком запаслись, технику подготовили. Мурманские депутаты проверили сегодня готовность дорожников к зимнему сезону

Достаточно ли заготовлено песка и в рабочем ли состоянии находится необходимая спецтехника. Депутаты мурманского горсовета сегодня проверили готовность дорожников к новому зимнему сезону.

Вот это - песко-солевая смесь, которой в зимнее время года будут посыпаться дороги нашего города. Любопытно - чем ниже температура, тем больше необходимо концентрации соли в смеси.

Смесь приготавливается прямо здесь специальной спецтехникой. Песок и соль смешиваются в необходимой пропорции, для каждого температурного режима она своя. Конкретно этот раствор - пятипроцентный. Всего дорожники заготовили уже около 29 тысяч тонн смеси.

Планируется приобрести еще около 10 тысяч тонн специального реагента. Такие базы с запасами песка и смеси есть во всех районах города.

Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства: «Уже сейчас идет усиленный режим, потому что в любой момент может, несмотря на предстоящие там прогнозы у нас есть, наступить минус резко. И соответственно мы готовы к этому минусу. Если зима будет суровая, то мы будем готовы, и в любой момент организуем еще».

Мурманские депутаты посещают пескобазы с проверками. Причиной тому послужили жалобы жильцов с прошлой зимы - из-за большого количества снега не всегда справлялась техника. В этом году, уверяют депутаты, проблем не будет.

Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов Мурманска: «Техника понятно, она имеет особенность изнашиваться. Поэтому техника закупается. Уже сегодня почти 140 единиц техники работает в «Управлении дорожного хозяйства». В планах еще закупить, поэтому здесь, я думаю, никакой тревоги не может быть».

Техника готова, смеси тоже достаточно. Кстати, смесь из песка и соли - самый выгодный по цене материал для посыпки дорог. Им пользуются во многих городах, даже в столице. Но есть и минусы - доказано, что она портит резину и кузова машин, оставляет следы на обуви. Страдает и дорожное полотно - появляются ямы и микротрещины. И, конечно же, из за соли гибнут трава и деревья.

За границей с гололедом борются иначе. Каменная крошка, гравий, альтернативные химикаты и даже подогрев дорог… Как знать, нужно ли перенимать нам эти необычные способы борьбы с гололедом. Или же все-таки для наших дорог подходит только соленый песок?