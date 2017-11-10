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Росавиация проверила трапы в аэропортах

13:3810 ноября 2017Просмотров: 115

В результате масштабной проверки Росавиация обнаружила нарушения в аэропортах Архангельска, Мурманска, Пскова, Сыктывкара и Ярославля.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) проверило трапы в аэропортах России.

Причиной проведения проверки стало происшествие в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге: в сентябре под женщиной и ее внучкой обрушился трап. После падения с высоты трех метров ребенок скончался.

Как установило расследование Росавиации, причиной трагедии стал некачественный ремонт устройства.

Ведомство поручило воздушным гаваням чаще проверять трапы и другое спецоборудование и усилить контроль соблюдения требований безопасности пассажирами, сообщает News.rambler.ru

В декабря руководству аэропортов поручено отчитаться о выполнении требований Росавиации.

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