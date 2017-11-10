Телепрограмма на 12 ноября (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 12 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Мультимир (6+)

Автомобиль кота Леопольда.

День рождения кота Леопольда.

Кот Леопольд во сне и наяву.

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Прогулка кота Леопольда.

10:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Ослиная шкура. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2012 г.

Режиссер Кристиан Тееде.

В ролях: Генриетта Конфуриус, Андре Качмарчик, Фриц Карл, Адриан Тополь, Нина Гуммих, Габриэла Мария Шмайде, Ульрих Нётен, Вилфрид Дзиаллас, Ян Штапельфельдт, Лаура Витцен.

История о прекрасной принцессе, вынужденной бежать из-под венца от собственного отца. Овдовевший король решает снова жениться, но ни одна из претенденток не приходится ему по вкусу. К тому же, умирающая королева просила его вновь жениться только на девушке, которая не будет уступать ей по красоте и у которой будут такие же золотистые волосы. И такая девушка в мире всего одна — это дочь короля. Принцесса отказывается выходить замуж за собственного отца, но он приказывает ей подчиниться. Тогда дочь идет на хитрость и в качестве свадебного подарка заказывает отцу три платья: первое — золотое, как солнце, второе — серебристое, как луна, и третье — такое же яркое, как звезды. Кроме того, принцесса пожелала меховую мантию, сшитую из шкур тысячи зверей, обитающих в окрестных лесах. Король собирает лучших мастеров, ткачих и охотников, чтобы выполнить пожелания дочери…

12:02 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северные тропики.

15:00 EUROMAXX: Окно в Европу. Документальный цикл (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка. Программа завоевала множество международных премий, включая премию Hotbird ТV, высшие награды в Нью-Йорке и на фестивале Worldfest в Хьюстоне. Не упустите возможность узнать о новых европейских трендах с нашей ведущей Еленой Ивановой.

15:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Лето кота Леопольда.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Власть: вопросы и ответы (16+)

17:00 Главная партия. Политическое шоу с Сергеем Юдковым (16+)

18:00 Круговорот Башмета. Документальный фильм (16+)

Выдающийся музыкант современности и вечный хулиган. Всегда фонтанирующий новыми идеями и не останавливающийся ни на минуту. По официальной статистике, Юрий Башмет - самый гастролирующий классический музыкант в мире. Только за время съемок фильма он дал девять концертов, отрепетировал и выступил с первым в России юношеским симфоническим оркестром, дирижировал Пекинским симфоническим оркестром, провел несколько фестивалей - от Сочи до Сейшельских островов. Все его друзья, коллеги, жена и дочь говорят, что ни один из них не выдержал бы и части такой нагрузки.

19:00 Ромео и Джульетта. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Италия, Швейцария. 2013 г.

Драма, мелодрама.

Режиссер Карло Карлеи.

В ролях: Дуглас Бут, Хейли Стайнфелд, Дэмиэн Льюис, Коди Смит-МакФи, Эд Вествик, Пол Джаматти, Томас Арана, Наташа МакЭлхоун, Стеллан Скарсгард, Лесли Мэнвилл.

Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка из враждующих семей влюбляются друг в друга. Рок не дает им быть вместе. Лишь смерть на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою любовь.

21:00 Непобедимые. Художественный фильм (16+)

Франция. 2013 г.

Комедия.

Режиссер Фридерик Берт.

В ролях: Жерар Депардье, Атмен Келиф, Виржини Эфира, Эдуард Баэр, Даниэль Прево, Бруно Лоше, Мишель Галабрю, Кароль Франк, Тассадит Манди, Симон Абкарян.

Момо всю жизнь мечтает прославиться. Однажды он узнает о турнире по своей любимой игре в петанк. Это его шанс! Шанс жить своим любимым увлечением и добиться в нем самых высоких результатов. Готовясь к турниру, Момо знакомится с очаровательной девушкой Каролиной. Он заключает мир с самим собой и начинает противостоять своим предрассудкам. Но сможет ли он теперь осуществить свою давнюю мечту и стать непобедимым?

22:45 Ватерлоо. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР, Италия, США. 1970 г.

Военно-историческая драма. Боевик.

Режиссер Сергей Бондарчук.

В ролях: Род Стайгер, Кристофер Пламмер, Орсон Уэллс, Джек Хоукинс, Вирджиния МакКенна, Дэн О’Херлихи, Руперт Дейвис, Филипп Форке, Джанни Гарко, Иво Гаррани.

Наполеон I Бонапарт, в 1814-м году принявший в качестве условия капитуляции изгнание на остров Эльба с личной гвардией в тысячу человек, решает вернуться во Францию и низложить короля Людовика XVIII из династии Бурбонов. Седьмая коалиция европейских монархов объявляет его вне закона и готовится свергнуть силой оружия. Судьба императора зависит от исхода битвы при Ватерлоо, которая должна состояться 18-го июня 1815-го.

01:00 Телегазета (12+)

01:30 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

02:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Росомаха – лапландский хищник.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Колобок судьбы Михаила Пузырева. Фильм о писателе, философе, публицисте Михаиле Дмитриевиче Пузыреве, о человеке непростой судьбы, вся жизнь которого была связана с Севером. Опыт М.Д. Пузырева уникален. История его жизни — это история нашего Отечества в XX веке.

Тайна Хуртуях. Хуртуях Тас (Каменная мать-богиня) - одна из самых почитаемых святынь у хакасов. Этот памятник был создан 5 тысяч лет назад, но до сих пор ученые не могут разгадать все связанные с ним тайны.

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)