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В Мурманской области прошла «Полицейская академия»

17:0410 ноября 2017Просмотров: 76

Накануне празднования Дня сотрудника органов внутренних дел России в ЗАТО Александровск Мурманской области прошли спортивно-развлекательные соревнования «Полицейская академия», где в борьбе за победу участвовали смешанные команды школьников и взрослых.

Основной идеей праздника являются преемственность поколений, патриотическое воспитание и любовь к спорту. Состязание проходит ежегодно и уже стало традицией. Каждая участвующая школа выставляет свою команду из четырех ребят. Ее «усиливают» двое взрослых.

В этом году в состав каждой команды впервые вошли по одному сотруднику полиции и АО «10 СРЗ».

Задания были рассчитаны не только на быстроту и выносливость. Помимо интеллекта, необходимо было продемонстрировать и другие умения, например, маскироваться. Участников ждали такие этапы как «Преследование преступника», «Маскировка», «Доставь секретный пакет», «Конкурс капитанов», «Веселый радар» и «Полоса препятствий».

Команды показали хорошие спортивные результаты, возможность действовать сообща, продемонстрировали способность к поддержке и взаимопомощи.

Церемонию награждения победителей проводил начальник ОМВД России по ЗАТО Александровск подполковник полиции Тимур Шестопал. Остальным участникам мероприятия были вручены благодарственные письма, памятные призы от членов жюри.

В конце награждения начальник ОМВД поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

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