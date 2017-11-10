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В Мурманской области в 26 домах завершился капремонт

16:0010 ноября 2017Просмотров: 48

Региональная карта капремонта Мурманской области пополнилась новыми домами.

В Мурманске в 15 жилых зданиях обновили инженерные сети. Так, в д.30А по улице Карла Либкнехта установили современный водонагреватель. Проблема с отсутствием горячей воды в доме теперь решена.

Жители еще двух домов в поселке Зашеек больше не будут жаловаться на постоянные протечки.

В д.1 по ул.Северная аллея и д.10 по ул.Школьная завершился капитальный ремонт крыш.

Без нареканий работа выполнена и в соседней Африканде, где на двух жилых домах заменили кровлю.

В Ковдоре комиссия приняла обновленные фасады. Всего по региональной программе только в октябре капитальный ремонт завершился в 26 многоквартирных домах.

На всех этапах производится строительный контроль. За качество выполненных работ несут ответственность подрядные организации.

Согласно договору, в случае обнаружения дефектов или каких-либо недостатков, допущенных по вине подрядчика, устранить их он должен за свой счет. Гарантийный срок - 60 месяцев, сообщает пресс-служба НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области".

Капитальный ремонт завершился в октябре:

Североморск (ремонт фасада)ул.Душенова, д.28.

Мурманск (ремонт ВДИС)ул.Лобова, д.34ул.Привокзальная, д.24ул.Сивко, д.9 к.2ул.Маклакова, д.37ул.Беринга, д.7ул.Шмидта, 1 к.1ул.Сафонова, д.21ул.Гагарина, д.5ул.Нахимова, д.29пр.Ледокольный, д.9пр.Молодежный, д.11ул.Сивко, д.3ул.Подстаницкого, д.12, д.18ул.К.Либкнехта, д.30А.

Зашеек (ремонт крыши)ул.Северная аллея, д.1; ул.Школьная, д.10.

Африканда (ремонт крыши)ул.Комсомольская, д.7, д.8

Минькино (ремонт крыши)д.150А.

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