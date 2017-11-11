Новые хозяева спасённого котёнка рассказали о его судьбе

Несколько дней назад мы рассказывали о том, как спасатели вызволяли из ловушки маленького котенка.

Он каким-то чудесным образом оказался за стенкой мурманской библиотеки. Чтобы вытащить замурованное животное, спасателям пришлось проделать в стене небольшую дыру. Усатого выпустили на свободу. Его тут же решили приютить добрые люди. И вот новые хозяева решили поделиться фотографиями своего питомца, прокомментировав их так: «Котёнка забрали мы! Это оказался мальчик! Сейчас он хорошо кушает и очень игривый)»