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Новые хозяева спасённого котёнка рассказали о его судьбе

09:3011 ноября 2017Просмотров: 92

Несколько дней назад мы рассказывали о том, как спасатели вызволяли из ловушки маленького котенка.

Он каким-то чудесным образом оказался за стенкой мурманской библиотеки. Чтобы вытащить замурованное животное, спасателям пришлось проделать в стене небольшую дыру. Усатого выпустили на свободу. Его тут же решили приютить добрые люди. И вот новые хозяева решили поделиться фотографиями своего питомца, прокомментировав их так: «Котёнка забрали мы! Это оказался мальчик! Сейчас он хорошо кушает и очень игривый)»

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