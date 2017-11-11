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В Терской больнице неправильно хранили психотропные вещества

10:4311 ноября 2017Просмотров: 88

Нарушения нашли сотрудники прокуратуры Терского района, которые проводили проверку. Они проверяли, как хранятся наркосодержащие и сильнодействующие лекарства в Терской больнице – филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в медицинском учреждении хранился лекарственный препарат «сибазон», содержащий в своем составе активное психотропное вещество. На дверце сейфа не имелось не имелось указания о хранении данного лекарственного препарата с обозначением высших суточных и разовых доз, а также с указанием противоядия в случае отравления данным препаратом. Также сотрудники прокуратуры установили, что ежемесячную инвентаризацию остатков  наркотических средств и психотропных веществ проводили не уполномоченные на это работники больницы. Кроме того, в медучреждении нарушали порядок оформления журналов учета операций с наркосодержащими средствами. В адрес главного врача ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» внесено представление.

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