В Терской больнице неправильно хранили психотропные вещества

Нарушения нашли сотрудники прокуратуры Терского района, которые проводили проверку. Они проверяли, как хранятся наркосодержащие и сильнодействующие лекарства в Терской больнице – филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в медицинском учреждении хранился лекарственный препарат «сибазон», содержащий в своем составе активное психотропное вещество. На дверце сейфа не имелось не имелось указания о хранении данного лекарственного препарата с обозначением высших суточных и разовых доз, а также с указанием противоядия в случае отравления данным препаратом. Также сотрудники прокуратуры установили, что ежемесячную инвентаризацию остатков наркотических средств и психотропных веществ проводили не уполномоченные на это работники больницы. Кроме того, в медучреждении нарушали порядок оформления журналов учета операций с наркосодержащими средствами. В адрес главного врача ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» внесено представление.