16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Когда зима придёт? В Мурманске все еще нет снега

13:0012 ноября 2017Просмотров: 91

По данным Мурманского гидрометцентра Кольский полуостров находится под влиянием восточной части многоцентровой циклонической депрессии.  Она расположена в Норвежском и Балтийском морях. В результате в Мурманской области местами идут  небольшие осадки, температура воздуха ночью от 0 до -6°, днем от +2 до -3°.

Сегодня циклон с Балтийского моря смещается на юг Финляндии и атмосферные фронты, связанные с этим циклоном, идут через Кольский полуостров. В нашем регионе ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега, преобладающая температура воздуха днем от -2 до +3°.

На Кольском полуострове начало зимы совпадает со средней датой образования устойчивого снежного покрова - 1 ноября.

Как правило, в районе  Туманного,  Ловозера,  Ковдора установление устойчивого снежного покрова происходит на неделю раньше, чем в среднем по территории Кольского полуострова, а на побережье Белого моря, в районе Чаваньги и Пялицы – на две недели позже. В отдельные годы в зависимости от условий погоды даты образования устойчивого снежного покрова могут значительно отличаться.

Например, в 2013 году на большей части Кольского полуострова снежный покров образовался уже в середине октября, в 2011 году – только в середине ноября, на юге Мурманской области – в декабре.

Читайте также
Атомоход «Арктику» - на южный курорт! Легендарный ледокол могут отправить в СочиОколо станции Пяйве продолжают греметь взрывыВ селе Колвица продолжается строительство моста через рекуОсторожно, лавины! В Хибинах открылся горнолыжный сезон
Нужны памперсы, мыло и сладости. Сегодня в Мурманске будет организован сбор вещей для брошенных стариковКто будет главным в Арктике? Сенаторы считают, что все должно быть по закону.Люди устроили голодовку, чтобы защитить животных от садистовСама загорелась или поджог?Дети и коррупция. Следователи попросили мурманских школьников нарисовать коррупционеровПолное видео программы «Дежурный по Печенге»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс