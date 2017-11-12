Когда зима придёт? В Мурманске все еще нет снега

По данным Мурманского гидрометцентра Кольский полуостров находится под влиянием восточной части многоцентровой циклонической депрессии. Она расположена в Норвежском и Балтийском морях. В результате в Мурманской области местами идут небольшие осадки, температура воздуха ночью от 0 до -6°, днем от +2 до -3°.

Сегодня циклон с Балтийского моря смещается на юг Финляндии и атмосферные фронты, связанные с этим циклоном, идут через Кольский полуостров. В нашем регионе ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега, преобладающая температура воздуха днем от -2 до +3°.

На Кольском полуострове начало зимы совпадает со средней датой образования устойчивого снежного покрова - 1 ноября.

Как правило, в районе Туманного, Ловозера, Ковдора установление устойчивого снежного покрова происходит на неделю раньше, чем в среднем по территории Кольского полуострова, а на побережье Белого моря, в районе Чаваньги и Пялицы – на две недели позже. В отдельные годы в зависимости от условий погоды даты образования устойчивого снежного покрова могут значительно отличаться.

Например, в 2013 году на большей части Кольского полуострова снежный покров образовался уже в середине октября, в 2011 году – только в середине ноября, на юге Мурманской области – в декабре.