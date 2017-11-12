Лапландский Дед Мороз не вошел в общероссийский рейтинг популярности новогодних сказочников

Его составило аналитическое агентство ТурСтар. Рейтинг формировался по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

В ТОП-10 вошли:

Дед Мороз в Великом Устюге Вологодская области, Кыш Бабай в селе Яна Кырлай Татарстана, Паккайне в карельском Олонце, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО и Соок Ирей в Туве входят в первую десятку самых популярных Дедов Морозов в России.

В центре Мурманской области в Лапландском заповеднике так же расположена резиденция Деда Мороза. Она пользуется популярностью у жителей Кольского полуострова, однако всероссийской известности новогоднему сказочнику из Лапландии пока достичь не удалось.