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Лапландский Дед Мороз не вошел в общероссийский рейтинг популярности новогодних сказочников

17:3012 ноября 2017Просмотров: 113

Его составило аналитическое агентство  ТурСтар.  Рейтинг формировался по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

В ТОП-10 вошли:

Дед Мороз в Великом Устюге Вологодская области, Кыш Бабай в селе Яна Кырлай Татарстана, Паккайне в карельском Олонце, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО и Соок Ирей в Туве входят в первую десятку самых популярных Дедов Морозов в России.

В центре Мурманской области в Лапландском заповеднике так же  расположена резиденция Деда Мороза. Она пользуется популярностью у жителей Кольского полуострова, однако всероссийской известности новогоднему сказочнику  из Лапландии пока достичь не удалось.

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