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На острове в Кольском заливе появится памятник Николаю Чудотворцу

15:0012 ноября 2017Просмотров: 47

Об этом шла речь во время поездки епископа Североморского и Умбского Митрофана, заместителя командующего Северным флотом Анатолия Минакова и скульптора Захара Карамяна на остров Сальный.  Они осмотрели место, где предполагается установить памятник небесному покровителю моряков.

А в августе на острове побывал схиархимандрит Илий (Ноздрин) и благословил совместное благое начинание Северного флота и Североморской епархии.

Планируется, что памятник будет установлен на самой высокой точке острова и будет виден со всех судов, следующих по Кольскому заливу в сторону Североморска и Мурманска и в обратном направлении.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии.

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