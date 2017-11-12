На острове в Кольском заливе появится памятник Николаю Чудотворцу

Об этом шла речь во время поездки епископа Североморского и Умбского Митрофана, заместителя командующего Северным флотом Анатолия Минакова и скульптора Захара Карамяна на остров Сальный. Они осмотрели место, где предполагается установить памятник небесному покровителю моряков.

А в августе на острове побывал схиархимандрит Илий (Ноздрин) и благословил совместное благое начинание Северного флота и Североморской епархии.

Планируется, что памятник будет установлен на самой высокой точке острова и будет виден со всех судов, следующих по Кольскому заливу в сторону Североморска и Мурманска и в обратном направлении.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии.