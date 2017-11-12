В Снежногорске поймали "металлистов" , обрезавших кабель на электроподстанции

Они пробрались на территорию строящейся электроподстанции, расположенной вблизи города и обрезали электропровод.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что кража с территории была совершена путем свободного доступа. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали трех подозреваемых.

Два жителя Снежногорска признались в содеянном. Они рассказали полицейским, что нигде не работают и поэтому нуждаются в деньгах. Похищенное имущество они успели сдать в пункт металлоприема, расположенный в Полярном.

Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.