В Териберке «Остановка запрещена»

В Териберка ведутся съемки телевизионного сериала. Снимает его группа из Москвы. В этот раз наш заполярный поселок стал декорацией фильма о Шпицбергене. Именно туда, по сценарию, бросает судьба главного героя. Известно, что в сериале будет 16 серий.

Свою кинематографическую славу Териберка получила после выхода на мировой экран фильма «Левиафан». Большая часть сцен была снята именно в этом поселке, а так же в Кировске и Мончегорске.

Затем был фильм «Дуэлянт». Позже Териберка стала центром проведения разного рода культурных фестивалей. И вот – снова съемки кино.

Подробности, где именно будет показан сериал и когда, пока не известны.

Фото из интернет-газеты "Моя Териберка".