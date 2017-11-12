В Териберке «Остановка запрещена»

В Териберка ведутся съемки телевизионного сериала. Снимает его группа из Москвы. В этот раз наш заполярный поселок стал декорацией фильма о Шпицбергене. Именно туда, по сценарию, бросает судьба главного героя. Известно, что в сериале будет 16 серий.
Свою кинематографическую славу Териберка получила после выхода на мировой экран фильма «Левиафан». Большая часть сцен была снята именно в этом поселке, а так же в Кировске и Мончегорске.
Затем был фильм «Дуэлянт». Позже Териберка стала центром проведения разного рода культурных фестивалей. И вот – снова съемки кино.
Подробности, где именно будет показан сериал и когда, пока не известны.
Фото из интернет-газеты "Моя Териберка".