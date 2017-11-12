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В Териберке «Остановка запрещена»

16:0012 ноября 2017Просмотров: 83

В Териберка ведутся съемки телевизионного сериала. Снимает его  группа из Москвы.  В этот раз наш заполярный поселок  стал декорацией фильма о Шпицбергене. Именно туда, по сценарию, бросает судьба главного героя. Известно, что в сериале будет 16 серий.   

Свою кинематографическую славу Териберка получила после выхода на мировой экран фильма «Левиафан». Большая часть сцен была снята именно в этом поселке, а так же в Кировске и  Мончегорске.

Затем был фильм «Дуэлянт».  Позже Териберка стала центром проведения разного рода культурных фестивалей. И вот – снова съемки кино.

Подробности, где именно будет показан сериал и когда, пока не известны.  

Фото из интернет-газеты "Моя Териберка". 

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