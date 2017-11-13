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Двое северян похитили со склада 287 алюминиевых поддонов

14:4913 ноября 2017Просмотров: 83

В отдел полиции обратилось руководство рыбообрабатывающего предприятия Кольского района с заявлением о хищении упаковочной тары на общую сумму 206,5 тысяч рублей.

Со склада в п. Минькино украли 287 алюминиевых поддонов.

Полицейские выяснили, что подозреваемых задержали охранники предприятия, когда злоумышленники после кражи вернулись скрыть следы претсупления.

Сотрудниками уголовного розыска личности подозреваемых установлены.

Неработающие мурманчане 1994 и 1995 годов рождения дали признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Молодые люди рассказали, что преступный умысел возник спонтанно. Один из молодых людей знал, что на территорию цеха можно беспрепятственно заехать на автомобиле.

Взять решили наиболее ценное из того, что удастся обнаружить.

Проникнув на один из складов, подозреваемые загрузили в легковые машины новые металлические поддоны. Имущество планировали сдать на лом.

Похищенное изъято полицейскими.  По факту кражи возбуждено уголовное. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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