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Корабль «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш

12:0213 ноября 2017Просмотров: 80

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил проход Ла-Манша. Сегодня ночью российский корабль прошёл самую узкую часть Ла-Манша – пролив Па-де-Кале.

Поход «Кулакова» в водах Атлантики проходит в неблагоприятных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении моря.

Корабли данного класса имеют неограниченную мореходность и способны выдерживать максимальные штормовые нагрузки, а военно-морская подготовка и профессионализм экипажа позволяют применять корабль в любых условиях обстановки.

При этом командование Северного флота на первое место ставит обеспечение безопасности плавания и не склонно подвергать моряков необоснованному риску. В соответствии с откорректированным планом дальнего похода БПК следует в назначенный район Северного моря для штормования.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев, сообщает пресс-служба СФ.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).

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