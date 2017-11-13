16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ми-8 у Шпицбергена

11:0213 ноября 2017Просмотров: 37

Вероятно, пилот в сложных погодных условиях проигнорировал показания приборов, в результате вертолет ударился о морскую поверхность.

Ошибка экипажа при плохой видимости в сложных погодных условиях рассматривается в качестве основной версии крушения российского вертолета Ми-8 вблизи Шпицбергена в Норвегии. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в авиационных кругах.

«По предварительным данным, причиной падения вертолета могла стать ошибка пилотирования в сложных погодных условиях. По всей видимости, пилот проигнорировал показания приборов, положился на свое зрение в условиях плохой видимости, в результате вертолет ударился о морскую поверхность и затонул, перевернувшись на винт», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно показаниям диспетчера Баренцбурга, который говорил с экипажем, «после внезапного обрыва связи с вертолетом был слышен удар».

В авиакругах уточнили, что окончательно установить причину катастрофы станет возможным только после расшифровки речевого самописца.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет восстановил траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8.

Читайте также
Молодежь Мурманской области приглашают к участию в региональном студенческом слетеС семьей погибшего апатитского мальчика профилактической работы не проводилосьВ Апатитах директор стройфирмы не выплатил сотрудникам около 250 тысяч рублейЕлена Безденежных: «Господдержка сделает инвестпроекты экологической направленности эффективнее»
В Мурманской области растет интерес к картам «Мир»Житель Мончегорска ударил сотрудника Росгвардии кулаком в грудь«Норильский никель» утвержден партнером VI Мурманской международной деловой неделиОтдел истории, культуры и быта терских поморов в Умбе закрылся на ремонтСегодня в Мурманске начала работу выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017»В России ужесточат правила оборота метанола
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс