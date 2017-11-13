Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ми-8 у Шпицбергена

Вероятно, пилот в сложных погодных условиях проигнорировал показания приборов, в результате вертолет ударился о морскую поверхность.

Ошибка экипажа при плохой видимости в сложных погодных условиях рассматривается в качестве основной версии крушения российского вертолета Ми-8 вблизи Шпицбергена в Норвегии. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в авиационных кругах.

«По предварительным данным, причиной падения вертолета могла стать ошибка пилотирования в сложных погодных условиях. По всей видимости, пилот проигнорировал показания приборов, положился на свое зрение в условиях плохой видимости, в результате вертолет ударился о морскую поверхность и затонул, перевернувшись на винт», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно показаниям диспетчера Баренцбурга, который говорил с экипажем, «после внезапного обрыва связи с вертолетом был слышен удар».

В авиакругах уточнили, что окончательно установить причину катастрофы станет возможным только после расшифровки речевого самописца.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет восстановил траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8.