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Прокол мошенников: на украденной карте не осталось денег

17:0613 ноября 2017Просмотров: 29

Мошенники не смогли завладеть деньгами северянина из-за их отсутствия на карте.

Житель города 1983 года рождения получил сообщение с неизвестного номера со следующим текстом: «12.11.2017г. списание с Вашей банковской карты 4.500 р. инфо.- 8900021****».

Северянин перезвонил по указанному номеру и, следуя инструкции лже-сотрудника банка, сообщил ему данные карты и код доступа.

Однако мошеннику не удалось завладеть деньги жителя Оленегорска по причине того, что на карте северянина отсутствовали деньги.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе проверки оперативники установили, что мошенник прислал сообщение и звонил с номеров, зарегистрированных в Челябинской области.

Еще одна аналогичная попытка телефонного обмана не удалась в Мурманске. Мурманчанин 1957 года рождения получил сообщение с неизвестного номера о том, что с его карты списаны 7,5 тысяч рублей, и указан номер 8900026****.

Бдительный пенсионер, зная о таком способе обмана из СМИ, позвонил в банк настоящим сотрудникам и уточнил, совершались ли какие-либо операции с его счетом.

Узнав, что никаких несанкционированных операций не было, мужчина понял, что полученное сообщение является обманом, в связи с чем обратился в полицию с заявлением.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Установлено, что номер, с которого пришло сообщение о «списании» денежных средств, зарегистрирован в Челябинской области.

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