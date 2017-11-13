Прокуратура пытается ограничить доступ в здание недостроенной гостиницы в Туломе

Прокуратурой района проведена проверка осуществления деятельности предприятия «ТОН-Сервис» в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Проверкой установлено, что на территории села Тулома находится объект незавершенного строительства – здание «Грин-Мотель» и принадлежит на праве собственности ООО «ТОН-Сервис».

Здание находится в ненадлежащем состоянии, длительное время не эксплуатируется, не огорожено, не обеспечено охраной, вследствие чего, указанное здание является потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности.

Возможность свободного проникновения на объект угрожает жизни и здоровью граждан. В результате чего созданы условия для совершения различной категории преступлений, в том числе, в отношении несовершеннолетних, а также для травматизма населения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурором района в Кольский районный суд в интересах неопределенного круга лиц направлено исковое заявление о возложении на предприятие «ТОН-Сервис» обязанности по ограждению объекта здания «Грин-Мотель», для обеспечения безопасности граждан и предотвращения самовольного проникновения посторонних лиц в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.