16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области заболеваемость гриппом находится на низком уровне

13:4413 ноября 2017Просмотров: 52

На 45 неделе (с 6 по 11 ноября) в Мурманской области наблюдалась низкая интенсивность эпидемического процесса, уровень заболеваемости ОРВИ соответствует сезонному периоду года, показатели заболеваемости ниже расчётных эпидемических величин.

По результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ на территории области наблюдается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Завершена плановая иммунизация против гриппа в предэпидемический сезон 2017 - 2018 годов, но продолжается проведение сезонной иммунизации населения против гриппа за счёт прочих источников финансирования.

В целом, охват населения прививками составил 40,9%.

Управление продолжает мониторинг за ходом иммунизации населения против гриппа.

Ситуация остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Читайте также
23 ноября в телекомпании ТВ-21 пройдет пресс-показ фильма «Каренина и Я»Заполярные конькобежцы завоевали четыре медали на первом этапе Кубка мира14 ноября наградят победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики»Вывоз мусора в Кандалакше находится на контроле активистов общественной организации
В строящемся храме Гаджиево состоялась первая Божественная ЛитургияГлавный судебный пристав Мурманской области выслушает мурманчанСегодня Мурманскому арктическому государственному университету исполнилось 78 летЗавтра в Мурманской области ожидается снегВ Мурманске эвакуируют банк из-за угрозы взрываВ Мурманске началась VI Мурманская международная деловая неделя
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс