В Мурманской области заболеваемость гриппом находится на низком уровне

На 45 неделе (с 6 по 11 ноября) в Мурманской области наблюдалась низкая интенсивность эпидемического процесса, уровень заболеваемости ОРВИ соответствует сезонному периоду года, показатели заболеваемости ниже расчётных эпидемических величин.

По результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ на территории области наблюдается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Завершена плановая иммунизация против гриппа в предэпидемический сезон 2017 - 2018 годов, но продолжается проведение сезонной иммунизации населения против гриппа за счёт прочих источников финансирования.

В целом, охват населения прививками составил 40,9%.

Управление продолжает мониторинг за ходом иммунизации населения против гриппа.

Ситуация остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.