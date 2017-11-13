В России ужесточат правила оборота метанола

Ежегодно в России регистрируется 1200 случаев отравления метанолом и его парами. И в 70 процентах случаев дело заканчивается летальным исходом.

Сейчас в России, как пояснили в Минпромторге, в явном виде деятельность с использованием ядовитых веществ законодательством не запрещена, однако поставщикам такой продукции, во-первых, необходимо разрешение на ее реализацию, а во-вторых, им запрещена поставка таких веществ потребителям, не имеющим разрешения на их применение.

И тем не менее каждую зиму на всех трассах России появляются тысячи продавцов незамерзающей жидкости для очистки лобовых стекол автомобилей, которые за 100 рублей продают 5-литровые бутылки «омывайки» с метанолом.

Производят такую жидкость, как постоянно убеждаются представители Роспотребнадзора, каждую зиму проводящие рейды по торговым точкам, в нелегальных цехах. Какие-то удается обнаружить и закрыть вместе с полицией, а иные даже найти сложно.

По тем юридическим и фактическим адресам, которые указываются на этикетках на бутылках с жидкостью, никаких производств не располагается.

Скорее всего производители-нелегалы быстро разливают партии, отправляют в продажу и перебазируются в новое место. Но самый важный вопрос - они ведь откуда-то получают ядовитую жидкость. Значит, утечка идет с предприятий-производителей.

Между прочим Россия, как сообщили в Минпромторге, является одним из наиболее крупных производителей метанола на мировом рынке, занимая четвертое место по объемам его выпуска.

Метанол используется для обеспечения различных отраслей промышленности, в том числе газодобывающей отрасли, для производства фенолформальдегидных смол, карбамидоформальдегидного концентрата, формалина, для производства эфиров, используемых в качестве присадок к топливам, для производства изопрена, используемого при синтезе полимеров и каучуков, и прочей химической продукции, сообщает Российская газета.

Минпромторг уже разработал проект постановления «Об утверждении требований к производству, применению, перевозке и хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Пока идут согласования документа и ведомство не раскрывает, как конкретно будут «закручивать гайки» для производителей, но обещает уже в ближайшее время опубликовать проект для общественного обсуждения.