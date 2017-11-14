АО «МЭС» представило на «СевТЭК» памятку для населения «Теплосчетчики: инструкция по применению»

В рамках XII специализированной выставки «СевТЭК-2017» АО «МЭС» представило памятку для населения «Теплосчетчики: инструкция по применению». Это своего рода сборник ответов на часто задаваемые вопросы жителей об общедомовых приборах учета тепла и расчетах по ним.

«С одной стороны, равномерная плата в течение года за отопление - это защита граждан от больших начислений в морозные месяцы: мало кому хотелось бы получить неожиданно счет в 10 тысяч рублей и более, - прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МЭС» Алексей Степанов, - однако обычному потребителю сложно увидеть причинно-следственную связь между девятью месяцами отопсезона и круглогодичными квитанциями за отопление и тем более - корректировкой, которая при доначислении воспринимается как тринадцатый счет».

Только за последние месяцы в результате корректировок АО «МЭС» вернуло жителям 108 млн.руб. (450 домам), а доначислило 36 млн.руб. (200 домам), сообщает пресс-служба АО «МЭС».

Очень крупные доначисления - скорее исключение из правил. Но именно они вызывают у общественности большой резонанс. Повсеместные же перерасчеты в пользу жителей остаются незамеченными. Не исключено, добавил Алексей Степанов, что потребители воспринимают сам теплосчетчик как гарант экономии средств, в то время как он, подобно медицинскому градуснику, лишь сигнализирует о проблемах или о хорошем состоянии дома. В действительности теплопотребление зависит и от холодной зимы, и от качества обслуживания дома управляющей компанией.

«Безусловно, при больших доначислениях мы всегда готовы предоставить рассрочку и встретиться на собраниях с жителями домов, чтобы обсудить проблему, - подчеркнул Алексей Степанов, - тем не менее, мы считаем, что необходимо усилить работу на местах - со стороны администраций и управляющих компаний. В свою очередь, мы разработали понятную по форме и содержанию памятку и рекомендуем ее к распространению среди жителей».

Памятка «Теплосчетчки: инструкция по применению» для ознакомления и печати размещена на сайте АО «МЭС» , а также в социальной сети.