Делегация Великобритании и моряки Северного флота почтили память погибших воинов

Сегодня на военном мемориальном кладбище главной базы Северного флота города Североморска состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам английских и канадского лётчиков, погибших на Кольском Севере в первый период обороны советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиком в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители командования Северного флота и делегация дипломатов во главе с атташе по вопросам обороны посольства Великобритании бригадным генералом авиации королевских ВВС Колином Дасилвой.

Также в церемонии участвовали воспитанники Североморского клуба юных моряков.

После возложения венков на Североморском военном мемориальном кладбище состоялась аналогичная церемония возле памятника Героям-североморцам – защитникам Заполярья на Приморской площади города.

Утром британские дипломаты также возложили венки и цветы к могилам соотечественников на воинских захоронениях в Мурманске. Отдали дань памяти погибшим воинам у мурманского мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

А также почтили память экипажа АПРК «Курск», возложив цветы к фрагменту ограждения рубки возле мурманского храма Спас-на-Водах, сообщает пресс-служба Северного флота.

Визит дипломатов из Великобритании связан с возникшей после Первой Мировой войны традицией поминовения воинов, погибших на поле боя. 11 ноября в Великобритании отмечают, как День поминовения.

Подобные памятные мероприятия проводятся на Северном флоте регулярно, начиная с 1995 года.