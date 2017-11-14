Где в Мурманске готовят специалистов для Арктики

Развитие Арктики невозможно без толковых специалистов. В этом мнении сходятся участники конференции. Но кто таких специалистов будет готовить? Образованию была посвящена отдельная дискуссия форума.

Модератор дискуссии - ректор Мурманского арктического университета Андрей Сергеев. МАГУ стал опорным ВУЗом России. Университет специализируется на подготовке специалистов, которые будут развивать Арктическую зону России.



Андрей Сергеев, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Среди Арктической зоны Российской Федерации единственный опорный ВУЗ - это мы. То есть, есть два федеральных ВУЗа - в Архангельске и в Якутске. И помимо этого один опорный ВУЗ - это мы. Это, конечно, большие преференции, но в то же время и большая ответственность. Это дает возможность дополнительного финансирования, использования квалифицированных кадров сети».



МАГУ - часть системы опорных ВУЗов. Это значит, что университет может рассчитывать на ресурсы других учебных заведений сети.



Андрей Сергеев, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Это, конечно, сразу удесятиряет, а то и удвадцатиряет возможности. И сейчас, по большому счету, не проходит и дня, чтобы те или иные проекты не реализовывались».

Также в дискуссии приняли участие представители крупных предприятий региона, ректор университета Тромсё, руководитель полярного геофизического института. Речь шла о подготовке кадров для работы в Арктике, дополнительном образовании детей, и о развитии научной деятельности в Арктической зоне России.